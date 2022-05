Reconnaissance faciale : les sénateurs tracent des lignes rouges

Safe city

Publié le 12/05/2022 • Par Alexandre Léchenet Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans un rapport d’information sur l’utilisation de la reconnaissance biométrique dans l’espace public, les sénateurs posent des limites très claires sur l’utilisation de la reconnaissance faciale et préconisent une loi d’expérimentation.

« Du sur-mesure, très pointu, pour écarter tout risque de surveillance généralisée. » Mercredi 11 mai, la commission des lois du Sénat présentait les conclusions d’un rapport sur l’utilisation de la reconnaissance biométrique dans l’espace public. Ses trois rapporteurs, Marc-Philippe Daubresse (LR, Nord), Arnaud de Belenet (Union centriste, Seine-et-Marne) et Jérôme Durain (Socialiste, écologiste et républicain, Saône-et-Loire) ont insisté sur l’urgence d’encadrer cette « technologie très spécifique », dont l’usage doit rester « subsidiaire » et réservé aux forces de l’ordre.

« Il est temps d’intervenir sur cette question, non pas pour des raisons techniques, mais parce qu’il s’agit d’un sujet éminemment politique », a précisé Marc-Philippe Daubresse avant de rappeler le calendrier précis ...

