Territoires éducatifs ruraux : tous les objectifs ne sont pas atteints

Publié le 11/05/2022 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Expérimenté depuis janvier 2021 dans 24 territoires des académies d’Amiens, Nancy et Metz, le dispositif des territoires éducatifs ruraux fait l’objet d’un rapport d’étape de l’IGESR publié le 26 avril. Le risque de dispersion des acteurs concernés est notamment pointé.

La mobilisation des partenaires, objectif premier de l’expérimentation des territoires éducatifs ruraux (TER), apparaît « significativement » engagée, salue la mission de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) dans un rapport d’étape rendu public le 26 avril. Interrogés par les inspecteurs généraux sur les apports des TER, les responsables locaux du dispositif évoquent « une meilleure prise en compte des besoins du territoire au niveau départemental et académique », « un renforcement du partenariat Education nationale et collectivités » ou encore « l’ouverture du champ des possibles pour les élèves ruraux ».

