Les entreprises publiques locales adaptent les CCAG pour éviter les contentieux

Publié le 11/05/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

La Fédération des élus des entreprises publique locales vient de publier un guide qui adapte les nouveaux CCAG aux spécificités de leurs marchés publics relevant du droit privé. Le travail a été mené par une trentaine de directeurs juridiques, un cabinet d’avocats et la Scet, filiale de la Caisse des dépôts. Objectif : éviter un possible risque de contentieux et faciliter la tâche des services.

