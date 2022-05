Modifications pour le programme de surveillance de l’état des eaux

Eau

Publié le 11/05/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

D’après l’article R. 212-22 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l’état des eaux qui définit l’objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en œuvre à cet effet.

Un arrêté du 26 avril modifie l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant ce programme de surveillance de l’état des eaux. Il remplace toutes les annexes de ce précédent arrêté :

Annexe I : Pertinence des éléments de qualité de l’état écologique des eaux de surface

Annexe II : Substances prioritaires à surveiller dans les eaux de surface au titre de la directive cadre sur l’eau

Annexe III : Substances pertinentes à surveiller dans les eaux de surface continentales

Annexe IV : Préconisations pour les méthodes à utiliser pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres pour le programme de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines

Annexe V : Méthodologie de sélection des stations d’évaluation pour le programme de contrôle de surveillance des eaux superficielles continentales

Annexe VI : Paramètres et fréquences pour le programme de contrôle de surveillance des eaux de surface

Annexe VII : Fréquences et valeurs guides de densités minimales pour le réseau de surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines

Annexe VIII : Densités minimales des sites, paramètres et fréquences pour le programme de contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines

Annexe IX : Méthodologie d’identification des masses d’eau à suivre et de sélection des sites d’évaluation pour le programme de contrôles opérationnels des eaux de surface

Annexe X : Méthodologie de sélection des éléments de qualité, paramètres et fréquences pour le programme de contrôles opérationnels des eaux de surface

Annexe XI : Méthodologie de sélection des sites de contrôle pour le programme des contrôles opérationnels des eaux souterraines

Annexe XII : Fréquences pour les contrôles opérationnels de l’état chimique des eaux souterraines

Annexe XIII : Informations à recueillir en vue du rapportage des contrôles d’enquête

Annexe XIV : Objectifs et historique de la construction du réseau de référence pérenne (RRP) des cours d’eau de métropole

Annexe XV : Paramètres et fréquences pour le suivi du réseau de référence pérenne en cours d’eau