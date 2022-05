Loi 3DS : la réforme de la mobilité et le transfert des routes

Publié le 11/05/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Publiée le 21 février 2022, la loi « 3DS » pour différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l’action publique locale comporte de nombreuses dispositions qui concernent directement les collectivités. Cette quatrième analyse de notre série consacrée au décryptage de cette loi revient sur ses mesures relatives à la mobilité.

Routes et ponts

Avocate, cabinet Seban et associés

La loi dite « 3DS » relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique a été définitivement adoptée le 21 février 2022. En matière de transports et de voirie, cette loi poursuit les grandes tendances déjà amorcées par la loi d’orientation des mobilités et par les différentes lois de décentralisation.

Elle finalise ainsi la répartition des compétences entre les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), tout en intégrant une forme de ­souplesse dans l’exercice de leurs missions, et elle consacre les transferts des routes nationales au ­profit des départements et des régions.

Le transfert des routes nationales

En France, le réseau routier national représente plus de un million de kilomètres de voirie ...