Transport public : cahier des charges de la formation initiale des équipes cynotechniques

Le cahier des charges applicable à la formation initiale des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public de personnes est publié.

En effet, un arrêté du 29 mars donne les dispositions relatives à l’aptitude professionnelle des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public de personnes, le contenu du cahier des charges relatif à la formation initiale, et en sus de cela, une formation complémentaire (gestion des premiers secours, prévention des risques terroristes, etc.). Il liste aussi la durée et le contenu des entraînements pratiques réguliers mensuels devant être suivis.