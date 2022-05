Les acteurs du sport imaginent différents scénarios pour l’après-crise

Gouvernance du sport

Publié le 10/05/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Fragilisé par la crise sanitaire, percuté par des transformations multiples, le monde du sport veut réagir. L’Association nationale des élus du sport (Andes) vient de piloter une étude qui propose trois scénarios d’action. Leurs leviers : la transversalité et la planification.

Si la crise sanitaire a mis en lumière l’importance du sport, elle a aussi révélé la transformation profonde auquel ses acteurs doivent faire face : c’est ce qui a décidé l’Association nationale des élus du sport (Andes) et l’Agence nationale du sport (ANS) à solliciter le Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges, pour un travail d’enquête et de prospective. A la clé : « L’étude nationale sur les attentes et besoins des acteurs du sport – Une ambition commune pour le sport de demain », un document de près de 130 pages publié le 9 mai, qui a également mobilisé les Comités nationaux olympique et paralympique et sportif français (CNOSF et CPSF), le ministère des sports et l’Union Sport et cycle.

Inquiétudes financières

L’étude révèle d’abord la grande préoccupation des acteurs ...