Les phytosanitaires sapent la sécurité alimentaire, à terme

Publié le 10/05/2022 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

Si les produits phytosanitaires rendent efficace la production agricole à court terme, ils détruisent deux services écosystémiques indispensables à la sécurité alimentaire, à plus long terme, confirme un état de l’art des études scientifiques, commandé par le gouvernement.

Alors que l’Union européenne infléchit sa feuille de route verte « de la Ferme à la Fourchette » autorisant la culture des jachères et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, au nom de la sécurité alimentaire, à court terme, une expertise scientifique collective, commandée par le gouvernement français, il y a deux ans, vient confirmer l’impasse de ces pratiques à long terme.

Réalisée par l’Inrae et l’Ifremer, dans le cadre du plan Ecophyto II+, sous l’impulsion des ministères de la Transition Ecologique, de l’Agriculture et de la Recherche, cette expertise consiste en état de l’art des connaissances scientifiques sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité terrestre et aquatique, ainsi que sur les services écosystémiques (1) qu’elle rend. Pendant deux ans ...

