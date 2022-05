« Ma boussole aidants », une plateforme d’informations désormais renforcée par la CNSA

Proches aidants

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie vient d'intégrer la gouvernance de la plateforme. L'ambition est de venir compléter l'offre d'informations de l'organisme, sans concurrence avec ce qui a déjà été développé.

La CNSA et la Caisse des Dépôts intègrent la gouvernance de Ma boussole aidants, la plateforme d’information et d’orientation pour les aidants, créée en 2019 par l’institution de retraite complémentaire Klesia et portée par la Fédération Agirc-Arrco. Ma boussole aidants centralise en effet l’accès aux informations et aides disponibles à proximité pour les aidants, qu’ils accompagnent des personnes âgées ou handicapées.

À l’aide de témoignages sur les moments clés dans l’accompagnement d’un proche, de solutions géolocalisées correspondant à la situation du couple aidant-aidé – grâce à des partenariats avec des collectivités territoriales – et d’un simulateur d’éligibilité aux aides financières, Ma boussole aidants vise à apporter « une réponse efficace et innovante dans l’intérêt des aidants », selon ses concepteurs.

Créé sur un mode collaboratif et sous forme de coopérative, le site a étendu son sociétariat lors d’une Assemblée générale extraordinaire le 13 avril. Désormais près de 70 parties prenantes – personnes physiques ou morales, acteurs publics, privés ou associatifs(1) – contribuent à améliorer la visibilité des aidants et à « renforcer le recours aux solutions à leur disposition ». Ces concepteurs cherchent « en décloisonnant le monde associatif, public et privé ; à tirer collectivement partie, et de façon vertueuse de l’ensemble des bénéfices sociaux et sociétaux visés. »

Une réponse à la stratégie nationale

C’est ainsi que la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, mobilisée avec d’autres acteurs autour de la stratégie nationale Agir pour les aidants, a rejoint sa gouvernance. Virginie Magnant, sa présidente, explique : « la stratégie nous prescrit collectivement de travailler à rompre l’isolement et à soutenir les aidants dans leur quotidien. Pour la CNSA , il s’agit de renforcer l’offre d’accompagnement de 450 000 aidants sur la période, pour qu’ils se reconnaissent en tant qu’aidants et identifient les offres d’accompagnement, d’information, voire de formation, en proximité. » À cet égard, l’outil Ma boussole aidants est un outil qui a été jugé pertinent, avec par ailleurs une gouvernance plurielle qui ressemble à celle de la Caisse, selon Virginie Magnant.

La stratégie nationale prévoyait dans sa mesure 3 la création d’ici 2022 d’une plateforme numérique « Je réponds aux aidants », permettant d’identifier l’offre d’accompagnement près de chez soi. Ce partenariat est donc un préalable à l’interconnexion des différents portails d’information grand public pilotés par la CNSA, qui devrait aboutir d’ici la fin de l’année 2022.

Complémentarité sans concurrence

Selon Virginie Magnant, « l’objectif est d’organiser une complémentarité entre les offres, sans concurrence. Les aidants ont parfois du mal à se repérer, dans la diversité des informations. Nous avons à cœur d’avoir un paysage d’information le plus lisible possible, avec d’une part, une information fiable, officielle de référence sur les portails Pour les personnes âgées et Mon Parcours Handicap que nous pilotons et d’autre part, les données d’annuaires et d’agenda portées par Ma boussole aidants, que nous pourrons rendre visibles. De son côté, Ma boussole aidants pourra pointer vers les sites CNSA chaque fois que les aidants chercheront des informations sur les droits mobilisables. »

