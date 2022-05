« Les collectivités ont besoin de compétences en matière de santé publique »

Inégalités de santé

Publié le 10/05/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Pour Nicolas Leblanc, coauteur d'un livre sur le sujet, les décideurs des collectivités doivent prendre conscience de leur rôle dans la réduction des inégalités de santé. Afin que ce qu'il nomme le « syndrome de la vie de merde » frappant les personnes qui cumulent les difficultés sociales néfastes pour leur santé ne soit plus une fatalité.

Quel est le message sur les inégalités sociales de santé que vous voudriez que les collectivités retiennent de votre livre ?

Notre livre « Santé. Les inégalités tuent », écrit avec Alfred Spira, vient d’un constat simple : les inégalités sociales de santé sont connues des chercheurs, des décideurs spécialistes de la santé, mais très peu des autres décideurs, des collectivités territoriales, des employeurs, des dirigeants…

Il faut comprendre le gradient social : il y a une différence d’espérance de vie à la naissance de treize ans pour les hommes entre les plus pauvres et les plus riches. Les difficultés sociales qui impactent la santé se cumulent tout au long de la vie. C’est le « syndrome de la vie de merde » défini par des épidémiologistes ...

