E-administration : la France tient-elle ses engagements ?

Dématérialisation

Publié le 10/05/2022 • Par Alexandre Léchenet Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Pour garantir une dématérialisation respectueuse des valeurs démocratiques et n'oubliant personne sur son chemin, les pays de l'Union européenne avaient signé la "déclaration de Berlin" fin 2020. Un premier bilan a été publié le 9 mai.

La déclaration de Berlin a été adoptée en décembre 2020, dans le cadre de la présidence allemande de l’Union européenne. Son objectif : fonder les sociétés et administrations numériques sur des valeurs, parmi lesquelles la confiance, la souveraineté, l’inclusion et l’autonomisation… Elle s’organise en sept grandes catégories et fait suite à la déclaration de Tallinn de 2017 sur l’e-administration.

La déclaration prévoyait un premier point d’étape, un an après son adoption, réalisé conjointement par la Commission européenne, la France et l’Allemagne.

Bons et mauvais points

Selon ce point d’étape, publié le 9 mai, la France est bien notée sur la promotion des droits fondamentaux et valeurs démocratiques dans le monde numérique (93%, contre ...

Références Rapport sur le suivi de la déclaration de Berlin, 100 pages, mai 2022

