Transition écologique et alimentaire

En Seine-Saint-Denis, les agents des collèges vont à l’école des savoir-faire

Publié le 10/05/2022 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Métier et carrière Education et Vie scolaire, Toute l'actu RH

Frederic Ville

Gestionnaire de 130 collèges publics, le département de la Seine-Saint-Denis emploie actuellement 1 500 agents chargés de l’accueil, de l’entretien des établissements et de la restauration scolaire. Il a lancé une singulière école des savoir-faire, afin de mieux former ces agents directement concernés par les transitions écologique et alimentaire.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Cantine scolaire

Déchets-Propreté

Education

Formation fonction publique