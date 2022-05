Déchets : le « oui pub » va alléger la facture des collectivités

Lutte contre la pollution

Publié le 09/05/2022 • Par Pascale Tessier • dans : A la une, France

Des prospectus dans sa boîte aux lettres ? Pour les recevoir, il faudra désormais coller un « oui » , l’absence d’opinion exprimée ayant même valeur que le « stop ». Durant trois ans, quinze collectivités vont expérimenter le dispositif qui vise à réduire le volume des déchets papier à traiter.

Nos boîtes aux lettres débordent et ça ne peut plus durer ! Les collectivités ne veulent plus payer pour le traitement de liasses de prospectus dont une forte proportion passe à la corbeille sans être feuilletée et alourdit leur budget déchets. Bientôt, pour recevoir les publicités commerciales sans adresse, il faudra exprimer son consentement avec un sticker « Oui pub » collé sur la boîte aux lettres. En son absence ou en présence d’un « Stop pub », aucun tract ne devra y être glissé.

Dans le cadre de la loi Climat et Résilience, une expérimentation de trois ans va être menée avec des communes, groupements ou syndicats retenus par le ministère dans le cadre d’un appel à projet : ils sont au nombre de 13 actuellement -et 15 d’ici décembre- à être jugés représentatifs, et à avoir motivé ...

