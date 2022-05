Comment innover pour être attractif dans les collectivités

[ CLUB RH - ATTRACTIVITE - REPLAY 2/2 ]

Publié le 12/05/2022 • Par La Rédaction • dans : Actu Emploi, compte rendu des dernières rencontres du club RH, France, Toute l'actu RH

Parier sur l'innovation managériale comme clé de l'attractivité et laisser la place aux jeunes générations tout en fidélisant durablement les agents dans les collectivités. C'est sur ces questions que se sont penchés les intervenants de la seconde partie de la rencontre du Club RH "La Gazette" qui a eu lieu le 5 mai à Marseille.

Méconnaissance des métiers et des missions, rémunérations peu attractives face au privé, stéréotypes sur le fonctionnement des administrations… Les raisons du manque d’attractivité de la fonction publique sont identifiées depuis de nombreuses années.

Comment contourner ces freins et séduire des candidats ? Comment renforcer sa marque employeur ? Au-delà de l’attractivité, comment entretenir la dynamique des agents en poste ? Le 5 mai à Marseille, le Club RH de la Gazette a consacré une rencontre à ces questions à l’occasion de laquelle, des retours d’expérience et un tour d’horizon des stratégies, ont été présentés.

Un évènement animé par Maud Parnaudeau, journaliste à la Gazette des Communes.

Après une première partie consacrée aux difficultés de recrutement, les différentes interventions se sont focalisés, dans un second temps, sur l’innovation managériale comme clé de l’attractivité. Alors, comment laisser la place aux jeunes générations en la matière et fidéliser durablement les agents dans les collectivités ?

Pour Damien Zaversnik, coprésident de l’association La Cordée, il faut associer diversité sociale et fonction publique pour résoudre l’équation de l’attractivité : « il est nécessaire d’intégrer dans nos rangs des jeunes et des moins jeunes qui n’ont pas nécessairement les codes pour entrer dans les réseaux de la fonction publique. N’oublions pas que les agents et les élus appartiennent aux institutions. Or, en France, la défiance est galopante à l’égard des institutions. Donc, il n’y aura pas d’attractivité sans renouer avec le pacte social, qui, par le passé, a prouvé que la fonction publique était un moteur d’ascension sociale formidable ».

Du côté des initiatives locales, Emeric Bourgues, Directeur de la performance publique et de l’évaluation de la ville de Marseille, a présenté son projet d’administration. « Le mot clé de ce projet, c’est le ‘QMQV’, à savoir le ‘qui mieux que vous’. L’idée est de remettre les agents au cœur du projet de la collectivité. Nous avons lancé « une assemblée des agents » qui est constituée de 25 personnes qui se sont portées volontaires et qui ont été choisi sur des critères de représentativité. Cette initiative permet de nous guider concrètement dans la démarche et la méthode du projet de la ville ».

