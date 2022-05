Comment dépasser les difficultés de recrutement dans les collectivités

[ Club RH - ATTRACTIVITé - REPLAY 1/2 ]

Publié le 11/05/2022 • Par La Rédaction • dans : Actu Emploi, compte rendu des dernières rencontres du club RH, France, Toute l'actu RH

Comment contourner les difficultés de recrutement et séduire les candidats ? Au-delà de l’attractivité, comment entretenir la dynamique des agents en poste ? Le 5 mai à Marseille, le Club RH de "La Gazette" a donné des éléments de réponse au travers de plusieurs retours d'expérience.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Méconnaissance des métiers et des missions, rémunérations peu attractives face au privé, stéréotypes sur le fonctionnement des administrations… Les raisons du manque d’attractivité de la fonction publique sont identifiées depuis de nombreuses années.

Alors, comment contourner ces freins et séduire des candidats ? Comment renforcer sa marque employeur ? Au-delà de l’attractivité, comment entretenir la dynamique des agents en poste ? Le 5 mai à Marseille, le Club RH de « La Gazette » a consacré une rencontre à ces questions, à l’occasion de laquelle des retours d’expérience et un tour d’horizon des stratégies ont été présentés.

Le replay de la seconde partie sera disponible le 12 mai

Cette première partie est consacrée aux difficultés de recrutement, avec, notamment, l’intervention d’Elsa Blanc, directrice des ressources humaines adjointe de l’APHM (Assistance publique – Hôpitaux de Marseille), pour qui les questions d’attractivité sont prégnantes puisque 150 postes sont non pourvus chaque année dans sa structure.

De son côté, Emmanuelle Licitri, directrice générale adjointe mutualisée de la ville de Cavaillon et de l’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse, explique les démarches développées par sa collectivité autour de la qualité de vie au travail et le développement de la marque employeur dans le cadre d’une mutualisation (ville et agglomération).

Un évènement animé par Maud Parnaudeau, journaliste à « La Gazette ».

Voir ou revoir l’intervention sur la méconnaissance des métiers

Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers