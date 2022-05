L’Allier tisse la toile d’un ambitieux écosystème numérique éducatif

Numérique éducatif

Publié le 09/05/2022 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

le Plan C2 (les deux C de collèges connectés) de l’Allier se distingue en inscrivant la stratégie numérique éducative dans la durée. Améliorer la qualité de la wifi, mettre en place un cloud éducatif et doter les collégiens d’équipements Chromebook font partie du package ambitieux proposé par le département pendant les 4 ans de scolarité d’un collégien.

Le conseil départemental de l’Allier a décidé de mettre les bouchées doubles pour faire de ses 38 collèges publics et 9 collèges privés des références en matière de digitalisation de l’éducation. « J’approche la cinquantaine et je vois mon fils manipuler son smartphone comme je ne le ferai jamais. Une page se tourne dans la manière de faire de l’éducation. Le numérique ne fait pas tout mais on a bien vu avec la crise sanitaire que les collégiens n’étaient pas tous sur un même pied d’égalité. Il faut changer la donne », affirme Claude Riboulet, président du conseil départemental.

Le Plan C2 s’attaque à plusieurs fronts : améliorer la connexion numérique des établissements, doter les collégiens d’équipements de type Chromebook qu’ils pourront conserver au-delà des 4 années que dure le ...

