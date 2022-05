La valeur unitaire des biens des collectivités cédés gratuitement ne doit pas excéder 300 euros

Associations

Publié le 09/05/2022

Association et mouvement associatif

L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit dans quels cas des cessions de biens de l’Etat et de ses établissements publics peuvent être réalisées gratuitement. Conformément à l’article L. 3212-3 du même code, ces dispositions sont aussi applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2.

Un décret du 6 mai fixe le plafond de la valeur unitaire de ces biens pouvant être cédés à titre gratuit.

Ainsi, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” et aux associations d’étudiants ne peut excéder 300 euros.

De même pour :