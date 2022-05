Le Club Finances étoffe son offre

A NOS LECTEURS

Le Club Finances propose de nouvelles fonctionnalités pour apporter toujours davantage de services à ses lecteurs : indicateurs financiers et démographiques personnalisables, accès exclusif à une sélection d'ouvrages métier et lancement d'une page LinkedIn. A découvrir dès aujourd'hui sur le site.

Le Club Finances innove. Afin de toujours mieux accompagner les responsables financiers et acteurs des finances publiques, le club poursuit l’enrichissement de son offre éditoriale avec désormais un accès à une sélection exclusive d’indicateurs clés locaux et nationaux, proposés en partenariat avec La Gazette OpenData, pour connaître et comparer les données financières et démographiques de chaque territoire.

Six thèmes ont été sélectionnés : budget, dette, dotations, ratios économiques, impôts et revenus, fiscalité locale, auxquels se rajoute une thématique autour de la population dans les territoires, vous permettant de croiser les indicateurs financiers avec la dynamique démographique propre à votre collectivité.

Ces datas, issues des bases de données les plus fiables (produites par l’Insee, la DGFiP, la DGCL…), vous permettront de définir vos politiques de finance publique, réaliser vos prévisions, estimations et bilans budgétaires et vous aider à anticiper les mutations de vos territoires.

Ces indicateurs vous accompagnent plus particulièrement dans :

L’estimation des besoins budgétaires, pour les directeurs des finances

L’actualisation des PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement), pour les cadres ou assistants administratifs

La réalisation du bilan d’activités, pour les responsables du contrôle de gestion

L’élaboration du cadrage budgétaire, pour les DGA ressources.

De plus le Club Finances propose dès aujourd’hui l’accès exclusif à ses abonnés à 5 ouvrages dédiés aux finances publiques : Ces livres réalisés par les éditions Territorial sont accessibles en ligne en version 100% digitale feuilletable.

Comprendre les finances locales : L'outil indispensable pour comprendre les mécanismes et enjeux de l'exécution d'un budget. Construire ses tableaux de bord financiers : L'ensemble complet d'indicateurs financiers pour des tableaux de bord financiers fiables et pertinents. Développer un contrôle de gestion efficace – Pour une plus grande performance territoriale : Pour se doter d'un système décisionnel performant. Guide de l'élu délégué au budget : Tous les outils pour être opérationnel rapidement et efficacement. La certification des comptes des collectivités territoriales : Enjeux et outils de fiabilisation

Enfin, le Club Finances consolide son offre de Fiches pratiques financières avec 4 fiches par mois, directement consultables, ou téléchargeables en format pdf, sur le site du Club.

Et bien sûr, sont toujours inclus dans votre abonnement, les archives des fiches, l’accès à tous les contenus et services du Club Finances, le suivi et le décryptage de l’actualité des finances publiques locales, les textes officiels et les réponses ministérielles, un forum communautaire réservé aux abonnés et l’accès au live et au replay des rencontre du «Club Finances».

