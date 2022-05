Tour de France : le département des Hauts-de-Seine revient dans la course

Sponsoring

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine intègre la liste des partenaires officiels du Tour de France cycliste. La collectivité vient de signer un partenariat de trois ans avec Amaury Sport organisation (ASO), propriétaire de l’épreuve. Pour quels enjeux ?

Les Hauts-de-Seine réintègrent le peloton de la Grande Boucle après dix-neuf ans d’absence. Jadis partenaire maillot du combiné et du meilleur jeune entre 1988 et 1993, puis en 2003 et 2004, le conseil départemental s’est à nouveau engagé auprès d’Amaury Sport organisation (ASO) sur un contrat de trois ans. Déjà partenaire de Paris-Nice, également dans la sphère d’ASO, il sera au départ de Copenhague le 1er juillet prochain et constituera d’ailleurs l’unique collectivité parmi les 13 partenaires officiels du Tour de France.

L’alliance porte sur deux aspects principaux : le parrainage du dossard jaune de la meilleure équipe avec, de façon concrète, la présence du logo du conseil départemental sur les dossards de tous les coureurs de la formation en question. Puis sur une nouvelle ...

