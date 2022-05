Le bon point de la Cour des comptes à Transdev

Transport public

Publié le 09/05/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Saluant la solidité de la nouvelle gouvernance de Transdev, fortement déstabilisée par la fusion avec Veolia Transport en 2011, la Cour souligne néanmoins la faible rentabilité opérationnelle de la filiale de la Caisse des dépôts, géant mondial du transport public présent dans 18 pays.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pendant que Thierry Mallet rédigeait son Voyage au cœur de la Mobilité, « le livre (qu’il aurait) aimé trouver en arrivant, en 2016, à la direction de Transdev » (1), les magistrats financiers de la rue Cambon finalisaient un rapport plus flatteur qu’en 2016 sur les comptes et la gestion de Transdev, filiale à 66% de la Caisse des dépôts (CDC) et de l’allemand Rethmann (34%).

La Cour des comptes analyse les quatre premières années d’exercice de Thierry Mallet (2017-2020) qui a succédé à Jean-Marc Janaillac, lequel avait redressé Transdev qui avait traversé une zone de turbulences au moment de sa fusion avec Veolia Transport en 2011.

A l’époque, les magistrats financiers avaient durement critiqué la CDC pour la gestion de sa filiale et cette fusion mal ficelée.

Six ans plus tard, ils ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne