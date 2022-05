Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Face à la drogue, les maires occupent le terrain

Prévention

Face à la drogue, les maires occupent le terrain

Publié le 11/05/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

A Fort-de-France, les médiateurs vont à la rencontre des habitants pour recréer du lien social, sensibiliser les familles et identifier les publics susceptibles d’être accompagnés. D.R.

Les conduites addictives constituent un défi majeur pour les collectivités. Les maires, qui se trouvent en première ligne, s’engagent en tant qu’employeurs envers leurs agents, mais aussi en tant qu’élus vis-à-vis de tous leurs administrés, et en particulier des plus jeunes. Ils ont à leur disposition plusieurs leviers qui ciblent autant la santé que la prévention de la délinquance, la gestion de la vie nocturne, le soutien à la parentalité et l’accompagnement social.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Santé publique

Sécurité publique