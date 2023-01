Guide de l’élu délégué à l’action sociale et à la solidarité

Publié le 01/01/2023 • Par Territorial Editions • dans : Dossier Santé Social

Ce guide dresse une synthèse du cadre des politiques sociales locales. Il développe une démarche d'élaboration et de mise en œuvre de ces politiques publiques

Dédié à l’élu novice tout autant qu’à l’élu confirmé, ce guide permet d’appréhender les enjeux contemporains de la délégation d’action sociale locale, notamment son lien étroit avec les réponses en matière d’offre de soins et de politique de cohésion sociale dans les territoires urbains comme ruraux.

Replacées dans leur contexte historique et sociétal, les politiques publiques relatives à l’insertion, à l’inclusion, à l’autonomie, ainsi que les dispositifs d’aide aux familles, à la petite enfance et aux aidants sont explicités avec pédagogie et dans le souci d’une mise en œuvre concrète.

L’ouvrage montre que le rôle de l’élu à l’action sociale s’inscrit dans une logique d’acteurs : au sein de l’exécutif, de l’administration et d’un territoire.

Avec réalisme, les voies d’une nouvelle gouvernance des politiques de solidarité sont présentées où État, département, intercommunalité et commune assument pleinement leurs compétences et construisent ensemble une politique qui réponde avec ambition aux besoins d’action de proximité des publics.

Afin de construire puis de piloter le projet, une partie est dédiée à la méthodologie de diagnostic, de suivi et d’évaluation de la politique de solidarité locale. Des outils clairs qui permettent de rendre compte de son action, de la valoriser et de la communiquer aux collaborateurs et aux partenaires.

Dans ce guide nourri de réflexions et d’illustrations actuelles en matière d’innovation sociale, de pratiques professionnelles et d’organisation territoriale, le lecteur puisera des idées pour construire une politique porteuse de sens pour son équipe comme pour le public.

