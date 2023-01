Livre Territorial Éditions

Publié le 01/01/2023

Une quarantaine de points de repère pour accompagner les personnes aidantes dans l’apprentissage de l’attitude d’aide la plus raisonnable | Lire la suite >>

Demander de l’aide ou un service dans un cadre professionnel ou personnel, pour beaucoup d’entre nous, est chose difficile. Pourtant nous sommes majoritairement prêts à beaucoup de choses pour rendre service à quelqu’un. La disposition à l’entraide est inscrite dans nos comportements dès le plus jeune âge. Mais aider n’est pas simple. Il faut savoir faire face à des situations complexes, parfois tragiques. L’aide relationnelle n’est pas une technique que l’on peut rendre opérationnelle en suivant un protocole. C’est une attitude qu’il faut s’approprier.

Redonner estime et énergie à la personne aidée

« La capacité à accorder son attention à quelqu’un qui souffre est quelque chose de très rare et de très difficile. C’est presque un miracle. » (Simone Weil)

L’aide relationnelle repose sur une écoute attentive, intéressée, chaleureuse et disponible, sans intervention de l’aidant dans ce qui est dit, c’est-à-dire sans interférences. C’est la relation elle-même qui est aidante, et non la recherche immédiate de solutions. C’est sans doute l’aide la plus difficile, celle qui nécessite le plus d’approfondissements. Elle vise à rendre la personne plus résistante face à ses problèmes, à lui redonner estime et énergie, à libérer son pouvoir de réflexion. La principale ressource qu’a la personne pour s’en sortir, c’est elle-même. Il faut l’aider à retrouver sa force intérieure pour faire face.

Mettre en place les bases de l’aide relationnelle

Devant la montée grandissante des problèmes individuels et sociaux, qui s’entrecroisent et s’entremêlent, l’avenir de notre société passe par la mise en place de relations aidantes et significatives. La détresse n’est pas réservée à des catégories de populations fragilisées. La souffrance, qu’elle soit d’origine sociale ou individuelle, atteint toutes les couches de la population. Pour résoudre les problèmes sociaux de notre époque, il faudra s’occuper de façon personnalisée des gens qui les vivent. Dans ce domaine, il n’est pas possible de « faire semblant » ou de standardiser une réponse.

Extrait du sommaire

1 – Éclairage sur l’aide relationnelle et points de repère

Approche et compréhension de la personne aidée Différence entre difficulté et détresse Être en détresse : le déficit d’existence État de crise, résilience et ajustement à la réalité Exercice sur la connaissance de l’aide relationnelle

Aider par la relation que l’on met en place Contextes d’utilisation de l’aide relationnelle Absence de recettes Éviter de rendre dépendante la personne aidée Conditions d’accueil, de confidentialité et de dialogue Développer une bonne communication Qualité de la présence

Réflexion à propos des personnes qui aident Compétence en matière d’aide relationnelle Motivations, cheminement, sensibilité Risques de la relation d’aide pour la personne aidante Nécessité d’une régulation



2 – Au cœur de l’aide relationnelle

Les attitudes d’aide problématiques Attitude évaluative, interprétative, soutien-consolation, investigatrice, « solution immédiate »



L’attitude d’aide la plus raisonnable L’attitude compréhensive Exercices sur les différentes attitudes d’aide



Comprendre les émotions et les sentiments pour mieux aider Nature et fonctions des émotions/sentiments Catégories émotionnelles fondamentales



Lorsque la relation d’aide devient difficile, voire intenable Déterminer l’origine du problème Réagir après la réflexion Le message JE et son fonctionnement



Points de repère pour désamorcer l’agressivité dans l’aide relationnelle Conduite à tenir face à l’agressivité de la personne aidée Gérer ses émotions Attitudes pour désamorcer l’agressivité



