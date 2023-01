Livre Territorial Éditions

S’adressant aux élus et professionnels chargés des politiques d’action sociale, aux bénévoles et militants de l’économie sociale et solidaire, l’ouvrage apporte un éclairage sur les politiques d’action sociale. Il accompagnera les personnes qui souhaitent s’investir dans l’action en direction des personnes en difficulté et dans le développement social des territoires ou qui souhaitent ancrer leur action dans la vie sociale des territoires.

Une méthodologie pour innover dans la mise en œuvre d’une politique d’action sociale

L’auteur, à travers ses nombreuses expériences, vous guide dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques territoriales d’action sociale réussies, qui s’appuient sur la mise en place de démarches d’innovation sociale. Il incite à revisiter les méthodes d’élaboration des politiques d’action sociale à l’aune des enjeux de leur mise en œuvre.

L’ouvrage propose un tour d’horizon du contexte législatif, un ensemble de repères prospectifs, mais aussi des repères pratiques pour élaborer et conduire les politiques d’action sociale et faire en sorte qu’elles soient en phase avec la société qui émerge et ses défis.

Que ce soit au niveau de la compréhension du cadre législatif ou lors de la construction de politiques anticipatrices, vous pourrez, en fonction de vos besoins, vous appuyer sur des analyses, des perspectives, des illustrations et des éléments de méthode.

Extrait du sommaire

1 – L’environnement législatif de l’action sociale

Ce que le législateur entend par action sociale

Le rôle des départements

Le rôle des communes, EPCI et établissements publics locaux (CCAS, CIAS)

Une répartition inaboutie des compétences ?

Le rôle des autres acteurs des politiques d’action sociale

2 – Les nouveaux défis de l’action sociale territoriale

Un peu de prospective

Des politiques d’action sociale qui se réinventent

3 – Élaborer une politique territoriale d’action sociale

Un projet politique, stratégique et opérationnel

Une démarche systémique

Une démarche intégrée

4 – Mettre en œuvre une politique territoriale d’action sociale

Une dynamique coopérative et évolutive

L’organisation de la gouvernance

L’évaluation continue

Une démarche continue d’innovation sociale territoriale

