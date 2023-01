Collectivités locales et enseignement artistique

Livre Territorial Éditions

Publié le 01/01/2023

Une analyse des enjeux actuels et les évolutions les plus récentes des missions des établissements publics d’enseignement artistique | Lire la suite >>

La France est sans doute le pays d’Europe qui possède le maillage territorial le plus serré d’établissements publics d’enseignement artistique. Ces derniers se présentent toutefois dans une situation paradoxale : construits sur un modèle historique centralisé, ils se sont en réalité toujours constitués à l’initiative des collectivités et inscrivent désormais leur action dans les politiques culturelles de celles-ci.

Ainsi, en tant que services d’une collectivité, leurs missions sont tout à la fois éducatives, artistiques, culturelles et sociales.

Cet ouvrage a pour ambition d’en analyser les enjeux actuels et leurs évolutions les plus récentes, tout en fournissant, sous une forme pratique et documentée, toutes les informations nécessaires à ceux qui y exercent ou en ont la responsabilité. À la fois guide pratique, vade-mecum et outil de réflexion pour l’action, cet ouvrage n’a pas d’équivalent parmi les publications professionnelles.

Cette nouvelle version comprend de nombreux ajouts et modifications tenant compte des changements législatifs, réglementaires et statutaires ainsi que des évolutions sensibles constatées dans les politiques culturelles de l’État et des collectivités.

Extrait du sommaire

1 – Enseignement artistique : des établissements culturels en mutation profonde

Un héritage historique

La décentralisation et ses conséquences

Les sociétés populaires et les associations

2 – La dynamique territoriale

L’articulation avec les politiques culturelles

De nouveaux territoires et de nouveaux enjeux

Ruptures…

Le projet d’établissement

3 – Les enjeux et les missions des établissements

Pluralité des fonctions et pluridisciplinarité

Les enjeux pédagogiques, culturels et politiques d’aujourd’hui

