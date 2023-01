Guide juridique du périscolaire

Livre Territorial Éditions

Publié le 01/01/2023 • Par Territorial Editions • dans : Dossier Education et Vie scolaire

Des réponses techniques et juridiques concrètes à toutes vos questions sur l'action sociale, le transport ou la restauration scolaires | Lire la suite >>

Des réponses claires aux questions techniques et juridiques soulevées par l’action sociale scolaire, le transport ou la restauration des élèves.

Indispensables pour les familles et enrichissantes pour les élèves, ces activités n’en demeurent pas moins techniques et délicates à gérer, notamment sur le terrain juridique dès lors qu’elles abordent des domaines aussi sensibles que la sécurité des enfants, l’hygiène alimentaire, l’égalité d’accès et de traitement devant le service public. Les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les communes qui ont la lourde charge de mettre en place les dispositifs adéquats, rencontrent de plus en plus de difficultés.

Extrait du sommaire

1 L’action sociale scolaire

Les origines : la création des caisses des écoles

Les aides attribuées au titre de l’action sociale scolaire Les mesures à caractère social Les bourses départementales

L’accueil des élèves Le contentieux administratif Les responsabilités



2 Les transports scolaires

L’organisation des transports scolaires Les autorités compétentes Les modalités d’organisation

Le fonctionnement des transports scolaires L’accès au service et les règles de sécurité Les responsabilités

Les situations particulières Le transport scolaire en Ile-de-France Le transport des élèves handicapés



3 La restauration scolaire

Les différents modes de gestion du service de restauration La gestion directe La gestion déléguée

L’organisation du service de restauration L’accès au service Le fonctionnement du service



Accédez à votre ouvrage