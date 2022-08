Construire ses tableaux de bord financiers

Livre Territorial Éditions

La contrainte financière pèse de manière plus ou moins forte, depuis plus de dix ans, sur la plupart des collectivités locales. Cette contrainte exige des modes de pilotage financier de plus en plus fins et précis, notamment en matière de préparation budgétaire et de système d’information.

La recherche de nouvelles marges de manoeuvre et de performance s’accompagne de la mise en place d’indicateurs périodiques et structurés favorisant un suivi précis des principales composantes financières de la collectivité.

L’ouvrage vous propose un ensemble complet d’indicateurs financiers, regroupés autour des objectifs stratégiques de la fonction financière territoriale. Il vous permettra de développer et de faire vivre, de façon fiable et pertinente, vos tableaux de bord financiers.

Extrait du sommaire

1 – Les tableaux de bord de la fonction financière

Les indicateurs de préparation budgétaire : outils du diagnostic financier ; marges de manoeuvre ; outils de l’analyse prospective

Les indicateurs de suivi budgétaire : suivi des dépenses et des recettes ; suivi par service et politique publique ; indicateurs de qualité et d’activité ; suivi des marchés sans formalités préalables

Les indicateurs de trésorerie et de dette : tableau prévisionnel et suivi de trésorerie ; analyse de la dette

2 – L’information financière et le citoyen

Une nécessité nouvelle : cadre législatif en émergence ; limites actuelles de la transparence financière

Construire sa stratégie de communication financière : impératif de transparence ; démarche de fond

La forme de la communication financière : connaître ses interlocuteurs ; construire des supports de communication adaptés

Le plan type du rapport financier d’une commune

