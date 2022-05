Bimbard : « Nous voulons défendre l’ingénierie »

Deux ans après le début de la crise sanitaire, les Rencontres nationales de l’ingénierie se retrouvent, à Metz, pour une nouvelle session en présentiel les 12 et 13 mai. L’occasion de faire le point sur cet événement et l’AITF avec son président, Vincent Bimbard.

Les Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale renouent, à Metz, avec un événement en présentiel. Qu’en attendez-vous ? Quels sont les enjeux ?

Il est en effet important de se retrouver à nouveau en présentiel. D’abord pour se rassembler, échanger entre nous au-delà des ateliers et des forums. C’est l’occasion de nous revoir et de partager à nouveau, de créer du lien, du réseau, d’échanger non seulement entre ingénieurs mais aussi avec tous les partenaires. On retrouve de la convivialité. Derrière un écran, le lien ne se fait pas du tout de la même manière que lors d’un colloque où ...