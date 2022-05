JO2024 : le détail des voies réservées

JO 2024

Publié le 06/05/2022

Un décret du 4 mai précise les modalités d’application de l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il donne le détail des voies qui seront réservées à la circulation des véhicules des personnes accréditées par Paris 2024 et aux véhicules de secours et de sécurité, du 1er juillet au 15 septembre 2024. L’ensemble du réseau de voies réservées sera composé de deux grands types de voies, respectant les impératifs de fluidité, de prévisibilité de la durée des trajets et de sécurité : des voies dites dynamiques, mises en service quotidiennement pendant toute la durée des jeux Olympiques et Paralympiques, qui seront activées en fonction des conditions de trafic et du calendrier des compétitions à l’aide de panneaux à messages variables. Il s’agit d’une partie de l’A1, d’une partie de l’A13 et des deux tiers par le nord du boulevard périphérique entre les portes de Sèvres et de Bercy ainsi que de la pénétrante dans Paris jusqu’à l’Arena de Bercy, des voies provisoires, aménagées uniquement le temps des jeux, à l’aide d’une signalisation statique (peinture au sol et panneaux fixes).