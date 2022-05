« Avec le métavers et le métasport, nous sommes bien dans le réel et non dans un roman d’anticipation »

Numérique

Publié le 05/05/2022 • Par David Picot

Le sport de demain se déroulera-t-il dans un monde numérique parallèle baptisé « métavers » ? Spécialiste européen de prospective du sport, le Pr Alain Loret a conçu le scénario de cette innovation de rupture sous le nom de « métasport ». Il analyse un phénomène « que les collectivités ne pourront plus ignorer à un horizon de moins de dix ans » !

Dans votre dernier web-book, vous décrivez la « pratique du sport dans un métavers » et la notion « métasport ». De quoi s’agit-il ?

J’ai écrit ce livre pour éviter les erreurs d’interprétation. Avec le métavers et sa déclinaison en « métasport », nous sommes bien dans le réel et non dans un roman d’anticipation. C’est une industrie en plein développement qui génère une nouvelle économie sportive basée sur des modalités de pratiques et d’usages inédites. Si l’on prend le versant du « sport qui se regarde », c’est-à-dire celui qui intéresse les télévisions et les acteurs du sport professionnel, regarder un match dans un métavers, c’est le voir non pas sur un écran ou dans un stade, mais en étant présent dans un monde sportif immatériel basé sur la réalité augmentée et l’intelligence ...

