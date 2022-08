Compétences

Un agent de police municipale peut-il légaliser une signature ?

Publié le 17/08/2022 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

©Valerie Potapova - stock.adobe.com

Depuis fin 2000, les administrations et les établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne peuvent plus exiger la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées. Désormais, les demandes de légalisation de la signature d'un administré proviennent d'organismes privés ou d'autorités étrangères. Un policier municipal peut-il légaliser une signature ? Réponse avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Police municipale