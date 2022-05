Neutralité climatique : France urbaine se félicite de la sélection de 9 villes françaises

Transition écologique

Publié le 05/05/2022 • Par Pascal Hansens • dans : Europe, France

L'association d'élus France urbaine se réjouit de la sélection par la Commission européenne de villes françaises dans le cadre d’une mission du programme européen Horizon Europe pour atteindre les objectifs de neutralité climatique d’ici 2030. Experte au sein de l'association, Delphine Bourdin revient sur les enjeux de cette sélection.

Dans le contexte de la mission « ville » du programme-cadre Horizon Europe, la Commission européenne a annoncé, jeudi 28 avril, la liste de cent villes de l’Union européenne, ainsi que douze villes supplémentaires issues d’États membres associés afin de les aider à atteindre la neutralité climatique d’ici 2030. Parmi cette centaine de villes lauréates figurent pas moins de neuf villes françaises, à savoir Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Dijon, Grenoble, Angers et Dunkerque.

Villes innovantes

« Si l’on regarde dans le détail les villes sélectionnées, la France, avec 9 villes, fait partie des trois pays les mieux représentés, avec l’Allemagne et l’Italie », s’est félicitée Delphine Bourdin, conseillère chargée du développement durable, de l’Économie sociale et solidaire et de ...