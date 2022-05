Accueil

Gaz et électricité : quelles consommations selon les territoires ?

Publié le 05/05/2022 • Par Alexiane Lerouge • dans : France

Le contrôle de la consommation d’énergie est un point central dans les plans climat-air-énergie territoriaux et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires des collectivités. Or, d’une région à l’autre, la consommation d’énergie n’est pas la même et se répartit différemment selon les secteurs de l’économie.

