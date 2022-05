Un catalogue de 80 cursus

Laure Vildari, directrice des ressources humaines mutualisée

[Ville, CA et CCAS de Pau (Pyrénées-Atlantiques) 31 communes • 3 000 agents • 161 900 hab.] Le dispositif de formation interne de Pau a vu le jour en 2017. Il est destiné à tous les agents, avec un volet dédié au management. Le catalogue s’est enrichi et propose 80 cursus, assurés par des formateurs internes et externes. Une offre que le directeur général a souhaité redynamiser. « Il fallait repenser les contenus et les formats pour les rendre plus opérants », rapporte Laure ­Vildari, DRH mutualisée à la ville, à l’agglo et au centre communal d’action sociale. Le déploiement se fera entre 2022 et 2024, avec l’ouverture d’un lieu dédié en 2023.

« L’idée est de créer un espace où les gens auront envie d’échanger. Nous voulons lui donner une dimension culturelle par le biais d’ateliers théâtre et d’écriture, proposer du développement personnel… » explique la DRH. En projet aussi, une plateforme numérique pour l’e-learning et des formations expérientielles via la réalité augmentée et la ludopédagogie. Le but : développer des partenariats public-privé, proposer des parcours sur les métiers en tension dans le cadre de la mobilité interne, des formations.

Contact : Laure Vildari, l.vildari@agglo-pau.fr