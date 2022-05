La région met le paquet sur l’ingénierie territoriale

Développement local

Publié le 09/05/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : Innovations et Territoires

Depuis deux ans, le conseil régional de Nouvelle Aquitaine conforte et professionnalise l’ingénierie territoriale à destination de ses communes et intercos.

Chiffres-clés Encadrement : 120 postes d’ingénieurs territoriaux cofinancés, une trentaine de chargés de mission territoriaux.

Formation : des webinaires et formations sont régulièrement organisés.

[Nouvelle-Aquitaine 6 millions d’hab.] Début mars, le conseil régional ­de ­Nouvelle-Aquitaine a réuni élus, techniciens de la région et chefs de projet des communes et intercommunalités lors d’une journée consacrée à l’ingénierie territoriale. Le séminaire visait à donner un nouvel élan à la politique contractuelle de la région pour la période 2023-2026.

« Nous allons maintenir l’accom­pagnement direct proposé par nos services et accentuer nos efforts sur les territoires en déprise », annonçait, en introduction de la ­journée, la vice-­présidente du conseil régional chargée du développement, de l’équité des territoires et des contractualisations, ­Laurence ­Rouède.

Déploiement d’agents

La journée se voulait également le point d’orgue d’une action, initiée depuis deux ans, pour structurer l’offre d’ingénierie territoriale. La Nouvelle-Aquitaine cofinance en effet 120 postes dédiés au pilotage des projets sur l’ensemble de son territoire.

Elle emploie une trentaine de chargés de mission territoriaux, saisis au sein de la région du suivi des projets. Elle expérimente, en outre, le dispositif Cadet sur huit terri­toires en mutation économique, où sont installés des ingénieurs territoriaux, chargés de ­favoriser le développement économique de chacun d’entre eux.

Par ailleurs, elle s’appuie sur un réseau de 49 conseillers régionaux « référents de territoire » : ­ceux-ci orientent les élus locaux vers les autres conseillers régionaux pertinents pour les projets ainsi que les services de la région pouvant l’accompagner, contribuent à faire émerger de nouveaux projets et garantissent le bon fonctionnement des contrats de territoire.

« La démarche d’animation de l’ingénierie territoriale remonte à 2019-2020, après une évaluation du dispositif, qui a pointé le besoin d’espace et de temps collectifs pour mieux partager les expériences », indique ­Patricia ­Monneron, cheffe du service « ingénierie et territoires » au conseil régional.

Parmi les initiatives adoptées, des webinaires sont organisés tous les deux ou trois mois pour présenter une politique contractuelle ou un dispositif d’accompagnement de la région et des formations sont proposées aux conseillers régionaux.

Coaching individuel

Un séminaire « Boostez la réussite de vos projets », conçu par la Datar de la région et l’agence de développement et d’innovation ­Nouvelle-Aquitaine, a réuni, au premier trimestre 2021, les développeurs économiques de neuf intercommunalités.

Ce programme expérimental, dispensé par des experts du Cner (Fédération des agences d’attractivité, de développement et d’innovation), comprenait un diagnostic individuel, un séminaire de quatre jours alternant présentation des outils d’ingénierie et travaux de groupe sur des projets concrets et deux heures de ­coaching individuel.

Cette démarche d’animation devrait s’accélérer dans les deux prochaines années. « Un appel d’offres a été lancé pour proposer une formation généraliste sur l’ingénierie de projet, mais aussi des sessions thématiques à l’adresse des développeurs terri­toriaux et des chargés de mission territoriaux de la région », annonce ­Patricia ­Monneron.

Contact : direction de l’ingénierie et de l’action territoriale du pôle « Datar », datar.communication@nouvelle-aquitaine.fr