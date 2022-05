Inéluctable

[éditorial] Prévention

Publié le 06/05/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : France

C’est une décision historique qui devrait faire des vagues sur l’ensemble du continent européen : le gouvernement allemand s’est engagé à présenter, d’ici à la fin de l’année, un projet de loi légalisant la consommation récréative de cannabis par les adultes. Le Luxembourg s’apprête à faire de même et la ­Suisse lance une première expérimentation dès cet été, à Bâle­. Déjà, en fin d’année dernière, Malte­ avait donné le feu vert, devenant le premier pays de l’Union européenne à créer une forme de marché légal du cannabis.

Business du cannabis

A contre-courant, la France n’a jamais dérogé à sa position prohibitionniste. Et ce, en dépit des débats sur le cannabis thérapeutique et les commerces vendant du CBD, finalement autorisés. De l’avis de tous les observateurs, pourtant, y compris des députés de la majorité qui ont conduit en 2021 une mission dédiée, le bilan de la politique du tout répressif menée par le gouvernement est un échec à tous les étages.

Malgré les saisies régulières et la fermeté pénale, rien ne semble pouvoir arrêter un business tentaculaire, enkysté dans les cités et animé par les plus gros réseaux mafieux. Sur les plans social et sanitaire, les ravages sont indiscutables en matière de santé mentale, de scolarisation et d’insertion professionnelle. Côté consommation, la France­ est « championne ­d’Europe », avec deux fois plus de jeunes fumeurs de joints que partout ailleurs.

Légalisation régulée

Sur le terrain, comme le montre notre dossier cette semaine, les collectivités passent leur temps à soigner les plaies. Sensibilisation, prévention, accompagnement sanitaire et social, gestion de la vie nocturne, médiation sociale… tous les moyens sont mobilisés. Au point que les élus locaux, qui sont les premiers à subir ces effets délétères dans leurs quartiers, se sont résolus à l’évidence : il faut sortir de l’impasse et changer de regard.

Même à droite, où l’on défend traditionnellement l’interdiction, des « canna-maires » demandent, a minima, l’ouverture d’un débat national. La plupart ont en tête la légalisation, mais, à l’instar de l’alcool et du tabac, une légalisation régulée, pour casser le marché noir et protéger les consommateurs. En somme, pour reprendre le contrôle.