Le gouvernement incite à diminuer la consommation des bâtiments publics

Pour réduire les possibles tensions d’approvisionnement liées à la guerre en Ukraine l’hiver prochain, le Premier ministre Jean Castex a adressé une circulaire « relative à l’ajustement des conditions de chauffage des bâtiments de l’État, de ses opérateurs et accompagnement des projets en cours permettant des réductions de consommation de gaz ». Les collectivités locales sont invitées à faire leur part.

40% de la consommation énergétique du parc immobilier de l’Etat et de ses opérateurs est issu du gaz. Pour réduire la dépendance à cette énergie fossile, mais aussi au fioul et à l’électricité, la circulaire n°6343-SG du 13 avril invite à respecter une température de chauffe de 19°C pour les locaux d’enseignement, de bureaux ou recevant du public, et à l’abaisser en cas d’inoccupation. Une vigilance identique est préconisée l’été avec la limitation de la climatisation des locaux, qui sera mise en service au-delà de 26°C.

« La réduction des températures, c’est déjà ce qu’on fait et elles sont conformes à ce que l’Etat souhaite », affirme Christophe Bouillon, maire de Barentin (Seine-Maritime) et président de ...