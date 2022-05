Les huit brèves de la quinzaine qu’il ne fallait pas manquer

Politiques culturelles

Publié le 03/05/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

Les infos express des deux dernières semaines ont trait aux aides aux bibliothèques, à la sécurité dans les événements culturels, à la politique de la ville, et aux centres d'art contemporain.

Livre et lecture publique

Bibliothèques : 2,4 millions d’euros d’aide à la relance en 2022

Le Centre national du livre (CNL), qui a en charge de dispositif d’aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques (dans le cadre du volet culture du plan France Relance), a annoncé le 22 avril la disponibilité d’une enveloppe de 2,4 millions d’euros pour 2022. Priorité est donnée aux bibliothèques des territoires ruraux et aux bibliothèques départementales, “sans sexclusion des autres territoires”.

Le montant de la subvention allouée est compris entre 1 500 et 30 000 euros et représente entre 15% et 30% du montant du projet.

En vue de la prochaine session d’attribution, les dossiers de demande doivent être déposés en ligne avant le 31 mai.

