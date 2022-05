Habitat inclusif : les collectivités en première ligne

Grand âge

Publié le 05/05/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L'habitat inclusif et partagé est l'une des solutions à promouvoir pour permettre aux personnes âgées de vieillir dans de bonnes conditions. Les collectivités ont un rôle majeur à jouer, estime le réseau de l’Habitat partagé et accompagné.

C’est à Paris, le 2 mai 2022, que le réseau de l’Hapa a conclu sa tournée qui l’a vu passer à Lille, Agen, Nantes, Bordeaux et Lyon. Après avoir écouté, échangé et, espèrent les animateurs du réseau, « mobilisé partout en France » les porteurs de projets, les élus et les financeurs, la rencontre parisienne est l’occasion de « faire une synthèse de l’état des lieux sur les territoires et de porter collectivement des revendications et des propositions concrètes ».

Territorialisation

Où qu’il soit développé en France, l’habitat partagé et accompagné – avec ou sans l’attribution de l’AVP prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 – répond aux trois mêmes caractéristiques :

il est le domicile privé de personnes fragilisées et répond en cela aux attentes sociétales du vivre ...