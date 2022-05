Accueil

Actualité

Actualité France

France Passeports et cartes d’identité : un « plan d’urgence » pour raccourcir les délais

Etat civil

Passeports et cartes d’identité : un « plan d’urgence » pour raccourcir les délais

Publié le 04/05/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Adobe Stock

Alors que les créneaux pour prendre rendez-vous en mairie sont pris d’assaut et que les délais ne cessent de s’allonger, le ministère de l’Intérieur a annoncé un plan d’action et des moyens supplémentaires à destination des communes les plus en tension.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Dématérialisation

Etat civil

Service public