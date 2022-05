Cyril Luneau : « Simplifier et moderniser les réseaux »

Orange annonce la fin de la 2G pour 2025 et de la 3G pour 2028. Entretien avec Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités pour Orange Groupe, qui en explique les raisons.

Pourquoi arrêter les réseaux 2G/3G ?

Nous faisons cela pour simplifier et moderniser les réseaux. Lors des débats sur la 5G, qu’ils soient nationaux ou locaux, il est ressorti que la population et les collectivités sont d’accord pour aller vers plus de frugalité numérique. Cela peut passer par l’abandon des anciens réseaux. C’est également plus sûr, car la 2G présente aujourd’hui des questions de sécurité qui n’étaient pas présentes il y a 30 ans.

Pourquoi annoncer cet arrêt aujourd’hui ?

La programmation de l’arrêt du cuivre avait été annoncée en 2019. Nous suivons le même schéma. Nous arrivons avec notre plan quand notre copie est à peu près complète et nous venons la partager avec un certain nombre de représentants de la partie numérique, d’élus. C’est maintenant que commence ce travail ...