L’attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022

Election législative

Publié le 04/05/2022 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Dans une circulaire publiée le 3 mai, le ministre de l’Intérieur s’adresse aux préfets et hauts-commissaires : dans le cadre des élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin 2022, ils seront chargés d’attribuer une nuance politique à l’ensemble des candidats aux élections législatives dans les différentes circonscriptions de leurs territoires.

Il rappelle d’abord la distinction entre l’étiquette politique, qui est librement choisie par le candidat, et la nuance politique, qui est attribuée par l’administration. L’attribution des nuances aux candidats doit se faire au regard des critères d’attribution présentés dans cette circulaire et de la grille qui lui est annexée. Cette nuance peut donc différer non seulement de l’étiquette déclarée dans la mesure où cette dernière est librement choisie et formulée, mais aussi du parti de rattachement au titre de la campagne audiovisuelle ou au titre de l’aide publique.

Le ministre de l’Intérieur attire aussi leur attention sur l’importance de cette attribution : elle est un préalable essentiel à l’analyse électorale et à la lisibilité des résultats des élections pour les citoyens.

La grille retenue pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, composée de 19 nuances correspondant aux principales formations et sensibilités politiques, diffère de celle qui était applicable au scrutin précédent de 2017.

La circulaire précise ensuite les modalités de notification de la grille de nuances : communication, publication et rectification.