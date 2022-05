L’accès aux images de vidéosurveillance par les agents de la RATP et SNCF

Sécurité

Publié le 04/05/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret du 3 mai présente les conditions encadrant le visionnage, par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d’information et de commandement relevant de l’Etat, et les conditions et modalités d’exercice des activités privées de sécurité.

Pris en application de l’article L. 2251-4-2 du code des transports, ce décret précise donc les conditions d’habilitation et d’exercice des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens affectés au sein de la salle de commandement et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.

Par ailleurs, le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure relatives aux conditions et modalités d’exercice des activités privées de sécurité.

Il tire les conséquences de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés s’agissant des modalités relatives au port de la tenue des agents qui exercent une activité privée de sécurité.

Enfin, le décret prévoit que les agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles pourront être assermentés pour rechercher et constater par procès-verbal certaines infractions.

