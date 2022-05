Élaborer et mettre en œuvre un schéma directeur des équipements sportifs

Fiche pratique Sports - Loisirs - Culture

Le schéma directeur des équipements sportifs permet de mener une réflexion partagée sur l'offre d'équipements sportifs et sa répartition géographique. C'est un document qui a pour objectif, à partir d'un diagnostic rigoureux et partagé, de définir et mettre en œuvre un plan d'actions convergentes dans le respect des compétences et stratégies des acteurs impliqués. Il est établi à l'initiative d'un maître d'ouvrage ou d'un financeur public et constitue un outil d'aide à la décision permettant d'éviter que les choix soient opérés sur la seule base d'intuitions ou de perceptions non objectivées. Pour les techniciens des collectivités, c'est l'occasion d'aborder la notion de coût global d'un équipement. Pour le mener à bien, une méthodologie précise doit être adoptée.

