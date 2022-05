Déserts médicaux : les généralistes prônent un partenariat avec les élus

Accès aux soins

Publié le 04/05/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le syndicat de médecins généralistes MG France veut renforcer le partenariat entre élus locaux et praticiens. Entre l'élection présidentielle et les législatives, il insiste sur la nécessité de démarches territoriales conjointes, dans la droite ligne de son « Guide à l'usage des élus locaux qui cherchent désespérément un médecin ».

La difficulté d’accès aux soins rencontrée par une part croissante de la population « est une des raisons du vote qui s’est exprimé » en faveur l’extrême droite lors de la récente élection présidentielle, « qu’il faut entendre », a estimé le Dr Jacques Battistoni, président du syndicat MG France lors d’une conférence de presse jeudi 28 avril.

En ces temps de pénurie médicale où « on perd 700 à 800 médecins généralistes par an », a-t-il rappelé, l’accès aux soins de la population doit, selon lui, « être une priorité dans tous les territoires ». Pour l’améliorer, a-t-il ajouté, « c’est sur les territoires que les choses vont se jouer » et entre professionnels de santé de terrain et élus locaux que des solutions pourront être trouvées et mises en œuvre.

Il s’agit de « co-construire un plan d’urgence pour l’accès aux soins du territoire », indique le guide du syndicat.

Beaucoup de solutions existent déjà, a insisté son président, qui plaide pour que la grande concertation sur la santé promise par Emmanuel Macron ne soit pas une nouvelle « grand messe » avant une nouvelle « loi de santé ».

Les données des déserts médicaux, France entière

Indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes pour l’ensemble de la France – seuil d’accessibilité 2,5. Source : Drees 2019 et Open Data Gazette. Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Soutenir les médecins en exercice

La première idée que soutient MG France, et qui figure dans son « Guide à l’usage des élus locaux qui cherchent désespérément un médecin » publié fin mars, consiste à

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier