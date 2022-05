Pour asseoir son développement économique, Cannes fait son cinéma

TERRITOIRES ET FILIÈRES (10/10)

Publié le 03/05/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

A Cannes, l’audiovisuel et la création ne se résument pas aux deux semaines du festival international du film, mais constituent le socle d’une filière d’excellence sur laquelle le territoire entend structurer son développement économique.

Pour l’heure, le tapis rouge du palais des festivals est davantage foulé par les touristes mitraillés par leurs proches que par les stars qui y feront la montée des marches dans quelques jours. Et pourtant à Cannes, la filière de l’image et des industries créatives est d’actualité tout au long de l’année. Au-delà du rayonnement de l’événement phare du cinéma, qui accueille chaque année 80 000 festivaliers, la ville et l’agglomération de Cannes ont l’ambition depuis près de 10 ans de faire de leur bassin d’emploi un berceau des industries créatives et culturelles. « Cannes on air » est en effet le projet que mène, depuis son élection en 2014, le maire de la commune David Lisnard, devenu en 2017 président de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins (5 communes, 160 500 ...