Vers la fin du boom des DMTO pour les départements ?

Fiscalité

Publié le 03/05/2022 • Par Alexandre Léchenet Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Le Conseil supérieur du notariat pointe dans sa dernière note de conjoncture immobilière un ralentissement du volume des transactions de logements anciens et s'inquiète des conséquences à venir de l'inflation. Si ces prévisions s'avèraient durables, elles pourraient avoir des répercussions sur les finances départementales. Décryptage.

Et si les recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), autrement appelées frais de notaire, avaient atteint leur zénith ? C’est en tout cas ce que laisse entendre la dernière note de conjoncture immobilière du Conseil supérieur du notariat datée d’avril 2022.

Les notaires constatent une « lente décrue des volumes de transactions de logements anciens depuis les cinq derniers mois ». Ils prédisent « une accalmie dans les offices notariaux dans les mois à venir » et un retour à « une activité plus classique ».

Selon le Conseil supérieur du notariat, les transactions de logements anciens en cumul sur un an s’élèvent à 1,18 million à la fin février 2022 contre 1,21 million six mois plus tôt.

Mais ...

