Tirs mortels à Paris : pourquoi tant de discussions sur la qualification et la légitime défense ?

Dimanche 24 avril, un policier national a ouvert le feu sur un véhicule dont les passagers étaient soupçonnés de vouloir se soustraire à un contrôle. Le conducteur et l’un des passagers sont décédés, tandis qu’une troisième personne a été blessée. Comment appréhender les faits en termes de légitime défense ? L’analyse de notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Ces dix derniers jours, l’actualité policière a été en grande partie consacrée aux tirs effectués par un policier national à Paris le soir de l’élection présidentielle et qui ont entraîné le décès de deux personnes et des blessures pour un autre passager d’un véhicule à l’origine d’un refus d’obtempérer. Des manifestations de policiers nationaux ont été organisées dans plus de quarante villes pour marquer leur mécontentement concernant la mise en examen pour homicide volontaire de ce policier de 24 ans et l’absence de reconnaissance de légitime défense

Retour sur les faits

Dimanche 24 avril, peu avant minuit, le conducteur d’un véhicule, garé « en contre-sens de la circulation », alors que les policiers s’apprêtaient à le contrôler ...