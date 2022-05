Deux villes bretonnes vont tester un data center vert et de proximité

En Bretagne, deux data centers de petites tailles sont en construction par Stratosfair. Les collectivités locales facilitent son implantation en attendant la rédaction des appels d’offres qui permettront de choisir un stockage local et frugal.

Le data center dans les champs est possible – et il existe déjà. Plusieurs entreprises prennent le contre-pied du gigantisme des data centers hyperscales, c’est-à-dire supérieurs à 10 000 m2 ou à 100 mégawatts, et misent sur de multiples sites de petites tailles disséminés sur le territoire. Pour les collectivités, c’est l’occasion de faire émerger des entreprises locales, de gagner en souveraineté, et de penser le data center comme un producteur de chaleur.

Parmi ces nouveaux acteurs, se trouvent par exemple Qarnot dont les installations servent de chauffe-eau, ou Datafarm qui est couplé à une unité de méthanisation. En Bretagne, à ...