Wandrille Jumeaux : l’écolo hyperactif

[Portrait] Wandrille Jumeaux

Publié le 09/06/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Aujourd’hui en poste au département du Val-de-Marne, Wandrille Jumeaux, 34 ans, alterne entre la politique et la territoriale. En fil rouge, l’écologie dont il est un généraliste plus qu’un expert.

Chiffres-clés 2022 : chargé de mission RH au conseil départemental du Val-de-Marne (8 000 agents). 2020 : secrétaire général du groupe écologiste - solidarité et territoires au Sénat. 2017 : concours d’administrateur territorial. 2015 : chef de projet « gestion électronique du courrier » à la ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis). 2011 : collaborateur de cabinet de la vice-présidente « santé, social, handicap » du conseil régional d’Ile-de-France.

« Mon objectif c’est d’être ailleurs dans trois mois », lance Wandrille Jumeaux, en bras de chemise, un carnet de notes à la main. La remarque étonne tout d’abord un peu. A l’écoute de la suite de sa biographie, on l’est moins. Le jeune cadre, élu du groupe Europe Ecologie – Les Verts à la mairie de ­Montreuil, porte en effet plusieurs casquettes et ne donne pas l’impression d’avoir vraiment choisi celle qu’il va définitivement laisser sur sa tête. Au moment de l’entretien, il est aussi chef de projet « temps de travail » au sein du conseil départemental du Val-de-Marne… Un poste temporaire, dit-il, à distance de son aspiration à « être plus aligné avec un projet de territoire ». Car jusqu’ici, l’hyperactif cadre territorial de 34 ans a papillonné d’oppor­tunité en opportunité.

Bon communicant

Diplômé de l’institut d’études politiques de Strasbourg, le jeune homme, à l’entregent très développé, est l’initiateur du réseau Le Lierre (1), une sorte de « franc-maçonnerie verte » dans laquelle il revendique avoir rassemblé, depuis deux ans, plus de 700 cadres (dont 300 cotisants) de la fonction publique, des collaborateurs de cabinet et des experts thématiques. Tous sensibilisés aux questions environnementales.

« Wandrille s’investit dans la coordination générale et les partenariats, il en est l’une des chevilles ouvrières », assure ­Raphaël ­Yven, son c­ofondateur, rencontré lors de la campagne présidentielle d’Eva ­Joly en 2012. « Ouvert, transpartisan mais pas apolitique », la définition du Lierre colle parfaitement au profil de ­Wandrille ­Jumeaux. Engagé, chez Les Verts depuis 2010, le jeune homme a bifurqué de la ligne familiale plus centriste qui le fera tout d’abord voter pour ­François ­Bayrou lors de la présidentielle de 2007.

Issu d’une fratrie de quatre, un père cadre expatrié pour ­Essilor et une mère femme au foyer, ­Wandrille ­Jumeaux est, dès ses études, un bon communicant. Il s’implique dans la vie étudiante, participe aux débats sur les questions de climat et d’énergie au sein des Jeunes Ecologistes ainsi qu’au débat national pour la transition énergétique lancé par François Hollande en 2012. Jamais longtemps dans un poste, c’est à la ville de Montreuil que le jeune homme s’est attaché plus durablement. La municipalité est alors placée sous la bannière politique ­d’EELV, avec ­Dominique ­Voynet à sa tête. C’est ­Claire ­Germain, figure respectée de la territoriale, qui le prend sous son aile comme chargé de mission « intercommunalité ». « Il avait, malgré son jeune âge, une vision ­stratégique et un pragmatisme de terrain », se ­souvient ­l’ex-directrice générale des services qui l’aide cependant à rester dans le cadre et à tenir compte des procédures. « Je passais mon temps à lui dire d’être dans une posture administrative plus que politique », sourit-elle.

Sirènes de la politique

En 2014, lors de l’alternance municipale, le lien avec le politique et l’écologie s’éloigne. ­Wandrille Jumeaux accuse le coup sur le poste un peu terne de responsable du service « courrier ». Il retrouve la lumière en s’impliquant dans les actions du collectif ­Alternatiba Paris Ile-de-France, du mouvement citoyen du même nom, dont il assure, pendant trois ans, la communication. Pour faire connaître le projet de Village des alternatives et dénicher des financements, il bat la campagne auprès de tous les partenaires institutionnels, étoffant encore un peu plus son réseau.

Entre la politique et la territoriale, il ne tranche toujours pas mais prépare tout de même, en 2017, le concours d’administrateur « qui permet d’acquérir cette présomption de compétence que vous avez en sortant de l’Inet », explique-t-il. Pour se préparer aux oraux, il n’hésite pas à solliciter Nicolas Proust, alors nouveau DGS de la mairie de Montreuil, et aiguille ses choix de stages grâce aux conseils de Claire ­Germain. Diplôme en poche, il passe un an au service RH du département du Val-de-Marne avant de céder de nouveau aux sirènes de la politique grâce au poste de secrétaire général du groupe écologiste – solidarité et ­territoires du Sénat.

Cumul d’activités

Une expérience de plus mais qui laisse des souvenirs mitigés à quelques collaborateurs parlementaires, qui le jugent « peu présent et s’attribuant le travail des autres ». Une charge féroce à laquelle ­Wandrille Jumeaux répond de façon policée. « Je manquais de technicité parlementaire et législative, ce que j’assume. Et puis, avec la naissance de mon fils, la charge de travail était devenue trop importante. » Parti de son propre chef au bout d’un an ou poussé à partir ? Qu’importe. Le cadre ne s’appesantit pas sur cette étape de son parcours. Il est vrai qu’en politique, on fait rarement l’unanimité.

Reste qu’au sein même de sa famille idéologique, la nature de ses convictions écologiques intrigue. Là aussi, il réplique : « Je n’ai pas et je n’ai jamais eu de marotte me faisant voir l’écologie sous le prisme de la biodiversité, des animaux ou de l’énergie. Je revendique une approche transversale de la question écologique. »

Généraliste et communicant plus qu’expert, il est vrai, « il ambitionne une hyperactivité citoyenne, professionnelle et personnelle propre à sa génération », observe ­François Langlois. L’ancien DGS de ­Grenoble, membre du comité d’orientation du Lierre, est toutefois réservé sur le cumul d’un statut d’élu et de fonctionnaire : « J’y crois peu. Conjuguer ces deux postures me paraît ­difficile et prétexte à des conflits d’intérêts potentiels. » Wandrille Jumeaux devra peut-être bien finir par ­choisir sa voie !